Сегодня
8 января, вторник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

На проспекте Стачек Chevrolet Aveo сбил пенсионера

20:26
Тэги: Chevrolet Aveo, проспект стачек, пенсионеры
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: Chevrolet Aveo, проспект стачек, пенсионеры



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Китае сотрудник начальной школы избил учеников молотком после того, как потерял работу
  • Пассажиры сразу шести рейсов вынуждены ожидать посадки в «Пулково»
  • Новый доступный кроссовер Hyundai Styx представят в апреле
  • В Тосненском районе чуть не сгорел огромный частный дом
  • Петербуржцев ожидает масштабный военно-морской парад в 2019 году
  • Фото: правительство Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил место прорыва трубы на проспекте Большевиков, где пострадали люди
  • Илья Воробьев: «Все, о чем мы просили, ребята выполнили»
  • В Санкт-Петербурге отреставрировали троллейбус «Мегаполис»
  • Супергеройский блокбастер “Веном” получит сиквел, несмотря на разгромные отзывы критиков
  • На Цимбалинском мосту внедорожник влетел в фонарный столб (фото)
  • Пользователи соцсетей обсуждают отсутствие света на выставке ледяных скульптур в Петропавловской крепости
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
7 января
Кавказца подозревают в растлении 15-летней петербурженки
4 января
Двух пенсионеров задержали в Санкт-Петербурге после ложных сообщений о бомбах
27 декабря 2018
Трое в масках похитили у пожилой пары чемодан с монетами в Выборгском районе
21 декабря 2018
В Санкт-Петербурге 92-летняя пенсионерка отдала 3 тысячи евро, чтобы “внука” отпустили из полиции
21 декабря 2018
Мошенница представилась родственницей 81-летней пенсионерки и украла 60 тысяч рублей
18 декабря 2018
В Выборгском и Калининском районах у пенсионеров украли несколько сотен тысяч рублей
12 декабря 2018
В Купчино аферистка под предлогом "снятия порчи" похитила у 83-летней бабушки более 300 тысяч рублей

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
Эксперты рассказали, сколько россияне проводят времени за просмотром фильмов и сериалов
^ Наверх