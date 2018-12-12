На проспекте Стачек Chevrolet Aveo сбил пенсионера

В Кировском районе Петербурга автомобиль сбил пенсионера.





Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел восьмого января на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева.





По предварительным данным, 66-летний пенсионер переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент его сбил Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.





По факту случившегося проводится проверка.



