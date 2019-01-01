В Китае сотрудник начальной школы избил учеников молотком после того, как потерял работу





Мужчина 49-ти лет работал по временному контракту и когда узнал, что его не собираются продлевать, пришел в ярость и с молотком напросился на учеников во время перерыва между уроками. В больницу попало 20 школьников, при этом трое в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали на месте.





Как сообщают РИА Новости, за 2018 год в Поднебесной зарегистрировали несколько подобных случаев: на детей нападали в ноябре, октябре и июне, погибло в общей сложности семь человек.





Уволенный работник начальной школы Пекина молотком избил учащихся во вторник 8 января, сообщили РИА Новости ссылаясь на администрацию района Сичэн.