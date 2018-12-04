Пассажиры сразу шести рейсов вынуждены ожидать посадки в «Пулково»

Помимо прочего, задержали сразу два московских рейса, а также рейс до Екатеринбурга. Пока что непонятно, действительно ли самолеты вылетят в предполагаемое время. Пассажиры ожидают в «Пулково» дальнейших указаний авиакомпаний.





Так, рейс «Санкт-Петербург – Якутия» задержали на два с половиной часа. Уже сейчас самолет должен быть в воздухе, так как вылет перенесли на половину восьмого вечера. Вслед за ним должен был оторваться от земли самолет, направляющийся до Варшавы.