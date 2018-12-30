Новый доступный кроссовер Hyundai Styx представят в апреле





Новинка будет самой доступной из линейки кроссоверов Hyundai.





Новый паркетник будет построен на базе Hyundai Solaris. Дизайн новинки будет выдержан в стиле других кроссоверов марки.





Линейка моторов компактного кроссовера будет состоять из силовых агрегатов: бензиновый турбодвигатель T-GDI объемом один литр и мощностью 100 и 120 лошадиных сил, а также турбодизель объемом 1,4литра и мощностью 90 лошадиных сил.





Также на выбор будут доступны 6-ступенчатая МКПП и 7 -ступенчатый «робот».





Новый компакт-кроссовер будет доступен только в переднеприводном исполнении.





Hyundai Styx будет производиться на заводах в Индии и Южной Корее.

По предварительной информации, цена на новый кроссовер будет в диапазоне от 650 до 800 тысяч рублей.





В базовую комплектацию будут входить такие функции, как система курсовой устойчивости, антиблокировочная система, кондиционер, а также система предотвращения столкновений. В качестве дополнительных опций будут доступны климат-контроль, кнопка запуска двигателя, стеклянная панорамная крыша с люком и адаптивный круиз-контроль.









В апреле 2019 года на международном автошоу в Нью-Йорке Hyundai представит новый бюджетный кроссовер Styx, который по цене будет сравним LADA Vesta, сообщает издание Carandbike со ссылкой на пресс-службу европейского офиса автопроизводителя.