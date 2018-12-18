В Тосненском районе чуть не сгорел огромный частный дом

О случившемся сообщили местные жители. Эксперты незамедлительно выехали на место событий в поселок Ульяновка. Оказалось, что огнем был охвачен дом на площади 360 квадратных метров. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарные потратили примерно час.В результате, кажется, никто не пострадал. Что именно стало причиной пожара – не уточняется, пока что специалисты выясняют эту и другие детали дела. Насколько сильно пострадал крупный дом не уточняется. Официальной информацией поделилось ГУ МЧС по Ленинградской области.