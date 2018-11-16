Петербуржцев ожидает масштабный военно-морской парад в 2019 году

«Мы уже начали серьезную работу по совершенствованию подготовки и проведения парада на акватории реки Невы и акватории Кронштадтского рейда», - утверждает адмирал Владимир Королев.





Напоминаем, что в 2018 году в военно-морском параде участвовали 80 боевых кораблей, а также несколько тысяч военнослужащих.





В Минобороны говорят, что военно-морской парад состоится уже в третий раз. В 2019 году его можно будет посмотреть в июне. Ведомство думает над тем, как бы усовершенствовать шоу. Пока что все сюрпризы держат в секрете.