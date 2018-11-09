Александр Беглов посетил место прорыва трубы на проспекте Большевиков, где пострадали люди





Сообщается, что в 485 домах отключили подачу тепла — восстановят отопление только к 10:00 9 января. Над ремонтом участка работают 20 человек и 9 служебных машин, сообщили в правительстве.





Беглов распорядился сначала обеспечить отопление в социальных учреждениях: детсадах, школах и больницах. Трубопроводу в этом районе в 2021 году исполнится 40 лет. Резервную трубу, по словам Беглова, запустят в мае, затем переложат сам проблемный участок.









Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал в Красногвардейский район, где утром 8 января прорвало трубу, после чего в больницу попали двое людей с ожогами, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.