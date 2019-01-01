С ДТП на Цимбалинском мосту увезли мужчину в тяжелом состоянии

Люди пишут, что он «летел 80 километров в час». Он пытался обогнать автомобиль, в результате чего налетел на сугроб. На этом дело не кончилось – после машина стала неуправляемой, она налетела на столб.Как итог – помятый джип и водитель, который получил несколько серьезных травм. Известно, что у него сотрясение головного мозга и перелом ноги. Его уже доставили в медицинское учреждение. Также уточняется, что он был в машине не один – пассажирка тоже получила травмы, ее состояние оценивают как среднее, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВЛ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.