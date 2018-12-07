Илья Воробьев: «Все, о чем мы просили, ребята выполнили»

«С нашей стороны очень хорошая игра. Забили вовремя. Все, о чем мы просили, ребята выполнили. Молодцы», - сказал тренер, сообщается на официальном сайте питерского клуба.





Напомним, СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

СКА одержал шестую победу подряд. Шестеркин оформил седьмой «сухарь» в этом сезоне.





Следующий матч состоится в Ярославле. СКА сыграет с «Локомотивом».







Фото: ХК СКА











Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.