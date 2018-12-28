Супергеройский блокбастер “Веном” получит сиквел, несмотря на разгромные отзывы критиков





О сценарии пока ничего не известно, кроме того, что им занимается Келли Марсель, которая участвовала в создании первой части. Режиссер Рубен Флейшер рассчитывает вновь занять свое кресло на площадке.





Несмотря на разгромные отзывы критиков, фильм собрал в США $213 млн при стоимости всего $100 млн – а во всем мире собрал примерно $855 млн, сообщает портал “Кинопоиск”. Пользователи сервиса IMDB оценили фильм в среднем на 6,8 баллов из 10 на основании свыше 200 тысяч оценок.





Супергеройский блокбастер “Веном” получит сиквел от Sony Pictures, передает Hollywood Reporter. Главные роли останутся за Томом Харди и Мишель Уильямс.