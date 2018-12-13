В Санкт-Петербурге отреставрировали троллейбус «Мегаполис»





«Тролза-5265.00», который называют «заслуженным работником», наконец вернется на дороги северной столицы. Его восстановили после серьезного пожара, в котором «Мегаполис» довольно сильно пострадал.Троллейбусу постарались сохранить его внешний вид, так что облик практически не изменился. Специалисты воссоздали старые надписи, а также уже заварили заднюю дверь. Известно, что «Мегаполис» будут использовать для обучения начинающих водителей, говорится в группе во «Вконтакте» под названием «Петербург. Трамвай. Троллейбус».