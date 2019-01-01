На Цимбалинском мосту внедорожник влетел в фонарный столб (фото)





«Подъем на Цимбалинский мост. Летел 80км\ч, на обгоне другой машины налетел на сугроб и его понесло. Вывод сломанная нога, плюс сотрясение», - говорится в сообщении.











Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, примерно в 16.00 восьмого января на улице Цимбалина автомобиль Chevrolet Niva за рулем которого находился 35-летний водитель, во время обгона врезался в столб. Водитель и пассажирка получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.







Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"















В Невском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».