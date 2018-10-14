Пользователи соцсетей обсуждают отсутствие света на выставке ледяных скульптур в Петропавловской крепости





Около 16:00 посетитель выставки разместил несколько фотографий людей около Петропавловской крепости и сопроводил их комментариями о том, что люди недовольны тем, что скульптуры демонстрируют без света. У некоторых новость вызвала недоумение: “Выставка же не света, а ледяных скульптур”, - пишет Андрей Б.





Некоторые объяснили, что суть претензий горожан не столько в отсутствии освещения, сколько в плохой организации и высокой цене - по сообщениям гостей, билет на экспозицию можно купить за 470 рублей (370 для детей).





Выставка пройдет до 10 февраля, сообщают организаторы.



Напомним, Путин и Беглов тоже посетили фестиваль Ледяных скульптур, сообщили в правительстве РФ. Во время визита в Петербург Путину удалось успокоить расплакавшуюся девочку .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пользователи социальных сетей обсуждают отсуствие света на выставке ледяных скульптур в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.