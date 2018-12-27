На севере Петербурга маршрутка протаранила скорую (видео)

Маршрутка протаранила машину скорой помощи. По словам очевидцев, экипаж скорой помощи двигался без специальных сигналов.











«На перекрестке Гражданского и Луначарского скорая столкнулась с маршруткой. Скорая была без звуковых сигналов», - говорится в сообщении.





О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.





На Гражданском и Луначарского проспектах образовался затор.









На перекрестке Гражданского и Луначарского произошло ДТП с участием маршрутки и скорой, сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербурга».