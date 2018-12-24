Спасатели МЧС сообщили о сильном снегопаде в Ленинградской области в среду 9 января





Спасатели подтвердили, что дороги будут скользкими, а значит дорожная обстановка на федеральных трассах и дорогах Санкт-Петербурга будет опасной. С завтрашнего дня закончатся праздники, и Петербург ждут дежурные пробки утром и вечером.





Сервис Яндекс.Погода сообщает, что термометр упадет до -6 градусов, а с юга будет дуть ветер до 2,5 м/с.





В среду 9 января в Северной столице ждут похолодания, а Ленинградскую область может завалить снегом, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.