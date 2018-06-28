Владимир Путин не смог попасть в Эрмитаж

В понедельник Путин хотел посетить Эрмитаж, но двери музея были закрыты.





«Хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт», - рассказал президент.

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Отметим, что по понедельникам Эрмитаж закрыт, в этот день у музея выходной.





Напомним, Путин встретил Рождество в Петербурге. Президент России посетил Спасо-Преображенский собор, а также встретился с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, посетил детский хоспис и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости.









В Калининграде во время совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что ему не удалось попасть в Эрмитаж, сообщает РИА «Новости».