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Российский робот Promobot попал под колеса машины Tesla на автопилоте в Лас-Вегасе

18:11
Тэги: роботы, дтп, америка
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Тэги: роботы, дтп, америка



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