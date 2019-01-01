Российский робот Promobot попал под колеса машины Tesla на автопилоте в Лас-Вегасе

Tesla

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Promobot,

Gazeta.SPb

Promobot.

В Лас-Вегасе под колеса машинына автопилотеянваря попал пермский роботсообщилив компанииРобот, который в составе группы других дронов двигался на выставку, отклонился от маршрута и выехал на проезжую часть.