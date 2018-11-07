Жители Петербурга переживают за «погибающего в одиночестве и нищете» гения-отшельника Перельмана

Об этом сообщил житель Петербурга в Facebook Александр Родин, который случайно увидел математика в магазине. По его словам, знаменитый ученый был одет в мятые короткие штаны и галоши без носков.





«Один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете...С каждой неделей он всё ближе к той роковой черте, за которой его ждёт неизбежная голодная смерть... Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет», - рассказал Родин.



Справка:





Григорий Перельман занимается наукой с начала 90-ых годов. Его доказательство теоремы Пуанкаре стало настоящим прорывом в науке. Ученый был удостоен премии Европейского математического общества в 1996 году, но отказался ее получать. В 2006 году математика хотели наградить медалью Филдса, однако он снова проигнорировал церемонию, отказавшись, в том числе и от премии в размере 1 миллион долларов.



В 2006 году журнал Science назвал доказательство теоремы Пуанкаре научным прорывом года. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph опубликовала список "Сто ныне живущих гениев", в котором Перельман занял девятое место. В сентябре 2011 года стало известно, что математик отказался принять предложение стать членом Российской академии наук. В 2018 году появились слухи о том, что знаменитый математик уехал в Швецию, но позже были опровергнуты.





Ранее сообщалось о том, что м атематик-затворник Перельман сним ется в голливудском фильме про самого себя.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Появилось сообщение о том, что математик Григорий Перельман, который доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от премии в $1 млн, «погибает в полном одиночестве и нищете».