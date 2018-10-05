Александр Белов побеседовал с персоналом и пациентами поликлиники в Павловске





Пациенты отделения поликлиники №60 (№67) на Госпитальной ул. выразили удовлетворенность текущим положением дел в учреждении: по их мнению, очереди небольшие, а участковые врачи работают с должным профессионализмом, сообщили в администрации.





Сейчас отделение №67 имеет 15 участков для терапии, стационар и консультацию для женщин. Проблема учреждения — повышенная нагрузка на электросеть из-за ввода нового оборудования, сообщили в администрации. Предполагается, что нагрузка только возрастет из-за планов купить УЗИ и комплекты мониторинга.



Врио губернатора пообещал, что на ремонт электросетей выделят необходимые средства и заметил, что в Павловске нужно развивать цифровизацию социальной инфраструктуры — например, вводить в поликлиниках электронные карты, передает Смольный.





Александр Беглов поговорил с работниками и посетителями поликлиники Павловска в ходе визита в Пушкинский район Санкт-Петербурга 8 января, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.