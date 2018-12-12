Жителям Петербурга обещают повышение зарплат в 2019 году





На 4-5 % в год вырастут средние зарплаты россиян в 2019-2021 годах, заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, сообщает «Российская газета». По его словам, в этот период зарплаты жителей Петербурга вырастут с 54 до 62 тысяч рублей.



При этом он отметил, что такой сценарий возможен при нескольких условиях. Во-первых, темпы экономического роста должны быть на уровне не менее 1,8 - 2,1 процента в год. Во-вторых,необходимо увеличение денежных доходов населения в целом.





Ранее в сообщалось о том, что в Петербурге средняя номинальная заработная плата на одного работника Санкт-Петербурга в сентябре текущего года составила 57,3 тысячи рублей. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Жителей Петербурга ждет повышение зарплат в этом году.