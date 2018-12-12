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Жителям Петербурга обещают повышение зарплат в 2019 году
17:23
Тэги: зарплаты, Александр Сафонов, прогнозы, экономика
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