Беглов заявил, что с подрядчиками, нарушающими сроки и условия, разорвут контракты

Александр Беглов, проверяя объекты строительства и ремонта в Пушкинском районе 8 января, остался недоволен состоянием гимназии №406 и спортивной школы олимпийского резерва, сообщили Gazeta.sPb в правительстве Санкт-Петербурга.



По мнению Беглова, затягивание сдачи соцобъектов — это “безобразие”. Врио губернатора заявил, что больше такого не будет: для контроля компаний, ответственных за работы, будут привлекать прокуратуру и в случае нарушений или просрочек, с подрядчиком не будут работать и уберут с рынка, сообщает администрация.



Следующим районом, который посетит Беглов станет поселок Шушары, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга. До этого врио губернатора уже проверил Васильевский остров, Петроградку и Адмиралтейский район.



Напомним, Беглов осмотрел здание гимназии №406, который планировали закончить еще в 2018 году.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)