СКА забросил шесть безответных шайб в ворота «Автомобилиста»

На четвертой минуте армейцы открыли счет в матче. Сергей Плотников броском с правого края отправил шайбу в ворота Коваржа. Ассистенты — Хафизуллин и Тихонов.





На 15-ой минуте СКА удваивает преимущество в счете. Александр Барабанов сделал прострельную передачу через «пятак» и Андрей Кузьменко отправил шайбу в пустой угол ворот.





Первый период закончился со счетом 2:0 в пользу СКА.





На четвертой минуте второго периода Никита Гусев точным кистевым броском отправляет шайбу в ворота «Автомобилиста» и делает счет на табло 3:0. Ассистенты — Тихонов и Рундблад.





Команды отправились в раздевалку со счетом 3:0 в пользу гостей.



На первой минуте третьего периода Наиль Якупов делает счет 4:0. По результативному баллу получили Земченок и Гусев.





Уже через минуту Евгений Кетов убежал по правому борту, выкатился на "пятак" и отправил шайбу между щитков вратаря «Автомобилиста». Отметим, что это первая шайба капитана СКА в этом сезоне.





В середине третьего игрового отрезка Артем Земченок забрасывает шестую шайбу в ворота соперника. В заброшенной шайбе поучаствовали Якупов и Прохоркин.





Итоговый счет матча 6:0 в пользу армейцев.





Таким образом, СКА одержал шестую победу подряд. Шестеркин оформил седьмой «сухарь» в сезоне.





Следующий матч состоится в Ярославле. СКА сыграет с «Локомотивом».



Ранее сообщалось о том, что главный тренер СКА прокомментировал победу своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.