В Павловске на место столкновения двух машин приехали спасатели МЧС и машина реанимации (фото)





Согласно опубликованному видео, снятому очевидцами, столкнулись служебная машина компании “Агрисовгаз” и автомобиль “ВАЗ” - по всей видимости, “девятка”. Очевидцы сообщают, что “ВАЗ” начал перестраиваться, не пропустив идущую сбоку машину.



На место прибыл пожарный экипаж: спасатели пытались достать людей из служебной иномарки. Затем подъехала машина реанимации. В службе МЧС пока не дали комментариев относительно количества пострадавших и их состояния.







Напомним, в Сестрорецке машина сбила светофор, а тот продолжил работать .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)



Сегодня во вторник 8 января около 12:30 в Павловске произошло серьезное ДТП недалеко от Павловского вокзала на аллее Красного Молодца, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.