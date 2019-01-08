На Приморском шоссе в Сестрорецке иномарка сошла с трассы и сбила светофор (фото)

На Приморском шоссе в Сестрорецке иномарка сошла с трассы и сбила светофор 8 января около 16:00, сообщили в “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Очевидцы сообщили, что на место прибыли дорожные службы.





На фотографиях с места ДТП видно, что светофор до сих пор работает, несмотря на то, что лежит на земле. Пользователи социальной сети “Вконтакте” острят в комментариях под записью: “Сбит, но не сломлен,” - пишет пользователь Макс П. “Еще поработает,” - уверены другие. “Скорую светофору вызывали?” - интересуется Анна О. О пострадавших пока не сообщили.