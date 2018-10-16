В Концертном зале у Финляндского вокзала выступили эстонские музыканты с ручными колокольчиками





Руководителем эстонского ансамбля является Инна Лай, музыканты исполняют классические музыкальные произведения на хроматических колокольчиках, которых у амсамбля набралось уже около 140, по данным в сети. Стоимость билетов варьировалась от 600 до 1800 рублей.





Напомним, Елизавету Боярскую заметили на публике в первый раз послеродов.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Во вторник 8 января у Финляндского вокзала выступает ансамбль ручных колокольчиков “Кампанелли”, сообщили Gazeta.SPb в агентстве Baltmusic. Выступление прошло в Концертном зале у Финляндского на Арсенальной наб. Санкт-Петербурга.