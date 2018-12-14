В Камбодже при странных обстоятельствах погибла семейная пара из Петербурга

Тела погибших были найдены в доме, который они снимали. В полицию обратилась хозяйка дома. Сообщается, что признаков насильственной смерти не обнаружено.





Информация о произошедшем появилась в соцсетях. Позже это подтвердили в посольстве РФ в Королевстве Камбоджа.





Обстоятельства произошедшего выясняются.





Ранее сообщалось о том , что молодожены из Петербурга, погибшие во время свадебного путешествия в Доминикане, планировали переехать в США. (Майя Брик, Gazeta.SPb)





Семейная пара из Петербурга погибла во время отдыха в Камбодже.