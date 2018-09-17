Глава частной охранной фирмы Санкт-Петербурга найден мертвым в своем офисе - рядом лежал пистолет





По данным в сети, выручка предприятия “Питер СБС” снижалась с 2013 года, а в 2018 году Арбитражный суд признал компанию банкротом, сообщают в суде. Среднее число работников оценивали в 70 человек.





Следователи пока не комментируют причины смерти и обстоятельства.





Полицейские обнаружили руководителя фирмы частной охраны “Питер СБС” мертвым в своем офисе на ул Ефимова 7 января, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах. На столе рядом с бывшим полковником МВД лежал пистолет Макарова.