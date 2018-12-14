Евгений Чернов может покинуть «Зенит»

«Евгений, скорее всего, уйдет», – сообщил Маньяков.





Ранее футболист заявлял о том, что пока не знает в каком клубе продолжит карьеру.





Футболист выступает за «Зенит» с 2016 года. В этом сезоне в составе «сине-бело-голубых» Чернов сыграл пять матчей и не набрал ни одного результативного очка.





Ранее сообщалось о том, что а гент Ригони подтвердил в озвращение игрока в «Зенит» из аренды в «Аталанте». (Майя Брик, Gazeta.SPb)



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Защитник Евгений Чернов в скором времени покинет петербургский клуб «Зенит», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова агента футболиста Александра Маньякова.