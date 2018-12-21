Беглов проводит объезд Пушкинского района: врио губернатора проверил ремонт гимназии №406





Беглов проверил ремонт гимназии №406, которую должны сдать в конце прошлого года, но в итоге завершают только сейчас. Градоначальник пообещал представителям компании, что если осенью дети не пойдут в гимназию учиться, администрация с подрядчиком работать не будет.





Беглов осмотрел площадку для новой спортивной школы на Ленинградской улице Пушкина. Устаревшее здание снесут и на его месте создадут новое: она должна начать работать в 2020 году.





Врио губернатора Александр Беглов проводит проверку работ на проблемных объектах Пушкинского района Санкт-Петербурга 8 января, сообщает ТАСС.