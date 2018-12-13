В Ленобласти конфликт между бывшими супругами - газификаторами закончился избиением и угоном Audi

Оба являются владельцами компаний, занимающихся газоснабжением частных домов, сообщает 47news





В полицию обратилась 34-летняя женщина, которая является главой компании «Экспол Газ» и рассказала о том, что отдыхала с бывшим супругом в Приозерском районе Ленобласти. По ее словам, бывший муж — гендиректор ООО «Регион Газ» во время конфликта избил ее, после чего угнал Ауди Q7, оформленную на компанию заявительницы.





Сейчас подозреваемый в угоне задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются.





Сотрудники полиции Василеостровского района Петербурга выясняют обстоятельства конфликта между супругами.