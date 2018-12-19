Жители Красногвардейского района начали сообщать о пропаже отопления после коммунальной аварии





Причиной отключения отопления и горячей воды, возможно, стал прорыв трубы на пр. Большевиков после которого с ожогами в больницу попали два человека. Сотрудники “Теплосеть Санкт-Петербурга” сообщают, что в результате аварии уровень подачи тепла могут понизить в почти 500 домах — либо перевести их на резервную систему. В данный момент в городе -2 градуса мороза, сообщает сервис Яндекс.Погода.

Во вторник 8 января жители Красногвардейского района начали сообщать о продаже отопления в домах на Ленской ул. и пр. Косыгина, о чем свидетельствуют записи на портале Яндекс.Район. Жители района, ссылаясь на ГУП “ТЭК СПБ”, сообщают, что аварию должны устранить к 10:00 9 января.