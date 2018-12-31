Агент Ригони подтвердил возвращение игрока в «Зенит» из аренды в «Аталанте»





«Зенит» воспользовался правом досрочного расторжения аренды Ригони из итальянской "Аталанты. Ближайшее время футболист должен присоединиться к команде, однако точной даты я назвать не могу», - рассказал агент футболиста Хуан Оллер, сообщает ТАСС.





Ранее издание Olé сообщало о том, что «Зенит» за досрочное расторжение контракта заплатил итальянскому клубу «Аталанта» почти один млн евро.





Последние полгода Ригони на правах аренды выступал за «Аталанту». В текущем сезоне он провел двенадцать матчей и забил три мяча.





Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Зенита» Паредес может заменить Фабрегаса в «Челси». (Майя Брик, Gazeta.SPb)



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Петербургский клуб «Зенит» досрочно вернул из аренды аргентинского футболиста Эмилиано Ригони, который полгода играл в составе итальянской «Аталанты».