Названа самая популярная купюра среди фальшивомонетчиков Петербурга

За девять месяцев минувшего года из оборота в России было изъято 29,7 тысяч поддельных купюр и монет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.





Больше всего купюр было изъято в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Нижегородской, Новосибирской, Тульской, Волгоградской и Ростовской областях.





Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков в 2018 году стала купюра номиналом 5 тысяч рублей.