На Приморском шоссе Renault Duster снес столб, перекрыв полтрассы (фото)





В результате падения столба проезжая часть оказалась перекрыта. Ближайший объезд участка можно выполнить через АЗС.

«Приморское шоссе Сестрорецк/Разлив. Срубили столб, он упал и полностью перегородил шоссе в сторону Сестрорецка, объезд через азс Норд или ПТК», - рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».





О пострадавших не сообщается.









«Это шлагбаум, теперь будут брать плату за проезд», - шутят пользователи Сети.



Ранее сообщалось о том, чт Ранее сообщалось о том, чт о фольксваген в результате аварии перекрыл движение на улице Ушинского. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

















На Приморском шоссе водитель Renault Duster не справился с управлением и снес столб.