



В первую пятерку вошли: Тихонов, Дацюк, Плотников, Гавриков, Рундблад.

Во второй сыграют: Кузьменко, Бывальцев, Барабанов, Хафизуллин, Земченок.

В составе третьей пятерки — Гусев, Прохоркин, Якупов, Рукавишников, Зуб.

В последней — Дергачев, Коскиранта, Кетов, Семин, Огирчук.





Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Шестеркин. Хелльберг в запасе.





Матч состоится в Екатеринбурге. Начало в 14.30 мск.







Фото: ХК СКА











Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».