Елизавета Боярская впервые после родов появилась на публике

На своей странице в Instagram актриса Елизавета Боярская разместила заметку и фотографию с шоу братьев Запашных, которые привезли дрессировщики в Петербург и представили 7 января на площадке “Сибур-Арены”.





“Спасибо большое за приглашение на “Небылицу”! Дети в восторге, родители в счастье! Приезжайте к нам еще! С Рождеством!”, - высказала восторг актриса в Instagram.





Напомним, в начале декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз. У пары на свет появился мальчик Григорий.