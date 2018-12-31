В результате прорыва трубы на Большевиков пострадали два человека





Напомним, у дома 2 на проспекте Большевиков произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. Улицу заволокло паром, а движение транспортных средств было остановлено. Два человека пытались спасти свои автомобили и получили ожоги. Пострадавших доставили в больницу. На данный момент об их состояние ничего неизвестно.





На месте происшествия проводится проверка. Сейчас 485 зданий перевели на резервную схему отопления, сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга».





Прокуратура проверяет соблюдение требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, ч то проспект Большевиков заволокл о паром после прорыва трубы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В результате коммунальной аварии на проспекте Большевиков в Петербурге были госпитализированы два человека с ожогами.