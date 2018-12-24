На Думской улице нашли труп мужчины

В понедельник, 7 января, в Центральном районе Санкт-Петербурга был найден труп мужчины. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





В данный момент устанавливается личность и причина смерти мужчины. Известно, что труп был найдет около 15:00 у дома 5/22 на Думской улице. В доме размещены два кафе и салон эротического массажа.





На вид мужчине 40 лет. Мужчина был одет в куртку темного цвета, на нем также были черные штаны.