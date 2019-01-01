Голодный волк украл шашлык на даче в Ленобласти (фото)

Как сообщили очевидцы в группе социальной сети «Вконтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга», волк пришел из леса на обед, судя во всему, без приглашения. Незваный гость был настолько голодным, что украл шашлык вместе с решеткой.











«Ездили с женой на дачу под Лугу, жарили шашлык и к нам вышел волк прям вырвал решётку с мясом и убежал», - говорится в сообщении.



«Оголодал Серый.А винчик налили парню на ход ноги?», - пишет пользователь Сети.











Ранее сообщалось о том, ч



Ранее сообщалось о том, ч то в Павловске водителей напугал выбежавший на дорогу волк. (Майя Брик, Gazeta.SPb)



Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга"















В Луге волк на даче украл шашлык вместе с решеткой.