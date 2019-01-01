В Петербурге молодой человек разбил стекло автомобиля, чтобы спасти воображаемых друзей (видео)

По словам очевидцев, юноша хотел спасти своих воображаемых друзей.





«Сегодня,в одном из прекрасных пригородов нашего замечательного города,под названием -Ленсоветовский,солевой троглодит, насмотревшись роликов о спасении животных и прочих людей,запертых в авто и оставленных без присмотра нерадивыми автоводятлами решил не проходить мимо и спасти парочку на заднем сиденье припаркованного автомобиля,чётким апперкотом разбив пассажирское стекло, порезав при этом свою кривую культяпку .Однако бдительные прохожие заподозрили неладное и предложили нашему герою дождаться стражей галактики», - сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Петербурга».











Молодой человек утверждает, что в салоне автомобиля находились люди и не могли открыть двери, чтобы выйти. «Супергерой» решил им помочь.









Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что п етербуржец разбил стекло чу жого автомобиля и сидел внутри, пока его не задержали.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга"





На юге Петербурга местные жители задержали неадекватного молодого человека, разбившего стекло в припаркованном автомобиле.