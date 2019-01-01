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В Петербурге молодой человек разбил стекло автомобиля, чтобы спасти воображаемых друзей (видео)

13:22
Тэги: автомобили, стекло, петербург
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Тэги: автомобили, стекло, петербург



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