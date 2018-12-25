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Прописанный некогда в Парголово бродяга, найден за гаражами с обмороженными конечностями
13:23
Тэги: выборгский район, происшествие, обморожение, бомжи
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