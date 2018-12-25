Прописанный некогда в Парголово бродяга, найден за гаражами с обмороженными конечностями

В понедельник, 7 января, около 17:00 в Выборгском районе Санкт-Петербурга у дома №6 по улице Курчатова нашли за гаражами бездомного с обмороженными конечностями. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Уточняется, что бродяга ранее был прописан в Парголово.





Нашедшие вызвали скорую помощь и мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Врачи сообщили, что у мужчины обморожение стоп 3-4 степени. Скорее всего предстоит ампутация.