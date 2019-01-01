Однодневный фестиваль “Форма танца” заставит танцевать все площадки Новой сцены Александринского театра

Во вторник, 8 января, в театральном пространстве Новой сцены Александринского театра с фестивальной программой выступят участники однодневного фестиваля “Форма танце”. Различные направления contemporary dance представят в фойе, Медиацентре, Черном зале и основном зале театра.





Свои номера продемонстрируют современные художники, известные хореографы, балетные критики. Начало фестиваля запланировано на 17:00. Завершится программа в 22:00.