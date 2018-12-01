В Петербурге подросток с баллончиком напал на женщину с дочкой

Как сообщили очевидцы, около 19.20 седьмого января на углу перекрестка Загребского бульвара и улицы Димитрова на маму и ее девятилетнюю дочку напал подросток. Молодой человек резко подбежал и брызнул перцовым баллончиком в глаза девочке, после чего скрылся. По описанию, подростку на вил примерно 15-16 лет, он был одет в темную одежду с капюшоном.





По словам очевидцев, пострадавшую девочку увезли на скорой в больницу с ожогом глаз.









Во Фрунзенском районе Петербурга на маму с ребенком напал подросток.