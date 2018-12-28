При прорыве трубы с горячей водой на проспекте Большевиков пострадал один человек





Установлено, что у дома 2 на проспекте Большевиков произошёл прорыв трубы горячего водоснабжения. В результате аварии пострадал один человек.





Прокуратура проверяет соблюдение требований закона при содержании теплосетей. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.





Напомним, сегодня утром стало известно о коммунальной аварии на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков. Из-за прорыва трубы на время было остановлено движение транспортных средств на проспекте Большевиков.









Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о то м, что проспект Большевиков заволок ло паром после прорыва трубы.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"





Прокуратура Невского района проводит проверку в связи с информацией о прорыве трубы на проспекте Большевиков, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.