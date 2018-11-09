Сотни Дедов Морозов и Снегурочек приедут на Дворцовую площадь в январе

В воскресенье, 13 декабря, в Петербурге состоится седьмой по счету Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом в группе “ВКонтакте” сообщают организаторы заезда.





Всех участников приглашают на точку сбора - в Приморский парк Победы к 12:00 (Крестовский остров). На старте, отмечают, организаторы можно будет выпить горячий чай и попробовать печенье от Петербургского Велосообщества. Старт велопарада запланирован на 13:00.





Всех участников предупреждают, что важно облачиться в образ Деда Мороза или Снегурочки, или собрать образ самостоятельно при помощи яркой красной шапки, варежек, шарфов, курток.



