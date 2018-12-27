 СКА сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Отметим, что в прошлом матче в Петербурге 12 ноября СКА одержал уверенную победу над «Автомобилистом». (5:2). Максим Карпов оформил хет-трик в том матче.





СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 72 очка. «Автомобилист» занимает первое место на Востоке с 75 очками.





Напомним, в последнем матче СКА обыграл в Хельсинки «Йокерит» со счетом 4:1. Николай Прохоркин оформил дубль.





Матч состоится в Екатеринбурге. Начало в 14.30 мск.









СКА сыграет с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.