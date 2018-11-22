Марафон в годовщину освобождения Ленинграда от блокады ограничит “Дорогу жизни”

В воскресенье, 27 января, в Ленинградской области на “Дороге жизни” будет остановлено ограничение движения. Об это сообщают в администрации правительства Ленобласти.





Ограничения будут действовать с 11:30 и завершаться в 18:30. В этот день на “Дороге жизни” пройдет ежегодный марафон, посвященный 75 годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.





Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам “Спецподъезд Ваганово”, “Подъезд к Коккорево”, “Проба— Лепсари — Борисова Грива”, “Подъезд к поселку Рахья”, “Станция Магнитная — поселок им. Морозова”. Также “Мельничный Ручей — Кирпичный завод”, “Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск” и федеральной трассе А-120 “Магистральная”.