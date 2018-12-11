В бассейне в Парголово был найден мертвый трехлетний ребенок

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в Выборгском районе Петербурга.





Как сообщили в правоохранительных органах, вечером седьмого января в банном комплексе «Осиное гнездо» в посёлке Парголово в чаше бассейна нашли тело мальчика, которому было три года.





По предварительной информации, он захлебнулся водой.





По факту случившегося проводится проверка, поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что по недосмотру родителей два мален ьких ребенка наглотались воды и попали в больницу в Петербурге.(Майя Брик, Gazeta.SPb)





