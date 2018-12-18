Юрий Кушнерев, спродюсировавший фильмы “Сволочи” и “Ку! Кин-дза-дза”, умер в больнице

Юрий Кушнерев скончался на 82 году жизни. О смерти советского и российского кинорежиссера сообщила его супруга, сообщает ТАСС.





Маргарита Кушнерева также сообщила агентству, что Юрий Кушнерев скончался в больнице 6 января. Он давно болел и причиной смерти стал оторвавшийся легочный тромб.





Также супруга рассказал, что прощание с продюсером и актером пройдет 10 января в ЦКБ.





Юрий Кушнерев начал свою карьеру в кинопроизводстве в 1968 году. За время своей творческой деятельности он был режиссером киностудии “Мосфильм”, вторым режиссером на фильме “Мимино”. Как режиссер Кушнерев снял фильм “Мой любимый клоун” и “Комедию давно минувших дней”.





Также Кушнерев продюсировал фильмы "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и многие другие.