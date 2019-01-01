В Адмиралтейском районе нашли застреленным гендиректора охранного предприятия





Как сообщили в правоохранительных органах, его обнаружили в помещении охранного предприятия «Питер СБС», которое находится на улице Ефимова. Как выяснилось, погибшим оказался гендиректор Сергей Секач. Ему было 62 года.





Отмечается, что рядом был обнаружен служебный травматический пистолет Макарова. В ходе проверки выяснилось, что мужчина получил огнестрельное ранение в голову.





Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.





Известно, что в этом году суд признал его банкротом. Кроме того, он служил в МВД и был полковником.









Застреленный мужчина был найден утром седьмого января в Адмиралтейском районе Петербурга.